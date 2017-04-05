ООН призывала США продолжить поддерживать Фонд в области народонаселения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал США не прекращать финансирование Фонда в области народонаселения. По его словам, последствия могут быть очень плохими.

Заявление Гутерреша озвучил его пресс-секретарь.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН]:

«Генеральный секретарь очень сожалеет о решении Соединённых Штатов урезать финансовую поддержку Фонда в области народонаселения. Это может оказать разрушительное влияние на здоровье женщин и девочек, а также на их семьи по всему миру».

Фонд поддерживает сферы здравоохранения в развивающихся странах, отвечающие за репродуктивное здоровье и планирование семьи. Он действует в более чем 150 государствах мира.

В частности, фонд обеспечивает экстренную акушерскую помощь и послеродовое наблюдение. Он также обучает население, чтобы предотвратить распространение болезней, передающихся половым путём, таких как ВИЧ/СПИД.

Между тем, Госдепартамент США ранее объявил, что Вашингтон прекращает финансирование фонда. Правительство объясняет это тем, что организация поддерживает программы принудительных абортов или добровольной стерилизации.

В ООН говорят: работа фонда была истолкована неправильно.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН]:

«Генеральный секретарь считает, что это решение основано на неточном понимании важности фонда. Занимая пост Верховного комиссара по делам беженцев более десяти лет, Генеральный секретарь сам был свидетелем того, как работа фонда помогала спасать жизни людей. Он призывает доноров увеличить финансирование, чтобы в этот непростой период времени фонд смог продолжить работу».

Белый дом также планирует отказаться от финансирования фондов ООН, которые борются с изменением климата.