05 апреля 2017

Аппарат «Кассини» готовится упасть на Сатурн

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Почти 13 лет провела на орбите Сатурна межпланетная станция «Кассини». 26 апреля начнётся последний этап её важной работы. Учёные НАСА показали небольшой фильм о том, каким будет «грандиозный финал» космического аппарата. По их словам, это целая отдельная миссия.

«Кассини» 22 раза пролетит между Сатурном и его кольцами. Это позволит учёным больше узнать о неизведанной ранее области.

[Линда Спилкер, сотрудница НАСА]:
«Грандиозный финал позволит нам впервые узнать о происхождении и возрасте колец. Для этого мы очень точно измерим их массу. Если они намного массивнее, чем мы ожидаем, то, возможно, кольца так же стары, как и Сатурн. И благодаря своей массивности они могут выдерживать микрометеоритную атаку».

Специалисты также изучат состав колец газового гиганта.

[Линда Спилкер, сотрудница НАСА]:
«Мы знаем, что кольца Сатурна на 99 % состоят из водяного льда. Но каков состав ещё одного процента? Может быть, это маленькие частички железа, силикатов или органических веществ, а может быть их комбинация? Других предположений у нас пока и не было».

15 сентября этого года станция «Кассини» войдёт в атмосферу Сатурна и потом погибнет. До самого конца она будет собирать данные о её слоях и передавать информацию на Землю. Это позволит специалистам изучить структуру и физические свойства газообразной оболочки планеты.

Миссия «Кассини» изначально должна была завершиться в 2008-м. Потом её продлили на два года, а позже – ещё на семь лет.

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