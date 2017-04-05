Богатую свадебную моду Пакистана показали в Карачи

Такой видят современную невесту в Пакистане. В столице, городе Карачи, прошла Неделя свадебной моды. В последний день показов всё внимание — коллекции модного дома Nickie Nina.

Это дизайнерский дуэт, в который входят Алия Ниази и Набила Джунаид. Они говорят: их вдохновила европейская архитектура. Для своей коллекции они использовали парчу, украшенную сложной объёмной вышивкой.

[Алия Ниази, дизайнер]:

«Цветовая гамма очень интересная. Она летняя, с нотками телесных и серебряных оттенков, с золотым, а также с весенними элементами. Вышивка типична для Nickie Nina. Сочетались разные типы ткани, разные текстуры, и вышивка разная на каждом наряде».

Не меньший восторг у зрителей вызвали и наряды дизайнера Аннуса Абрара. Его коллекция носит имя «Шахнай». Так называется духовой инструмент из Северной Индии. Его используют в религиозных и свадебных церемониях.

[Аннус Абрар, дизайнер]:

«На коллекцию вдохновили давно минувшие времена и столетия. В цветовой гамме, как вы увидели, много тёмно-бордового цвета, много украшений. Для вышивки и дизайна мы черпали вдохновение в идеях прошлого».

На подиум вышли и мужчины. Эти свадебные наряды создал модный дом Ahsan.

Неделя свадебной моды в Карачи — крупнейшее мероприятием в сфере нарядов для женихов и невест в Пакистане.