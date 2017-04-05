Бриллиант «Розовая звезда» продали за рекордный $71 млн

71 миллион 200 тысяч долларов за крупнейший в мире розовый бриллиант. Сумма стала рекордной. «Розовую звезду» продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге. Вес камня – почти 60 карат.

Торги длились около пять минут. На бриллиант претендовали три покупателя. Победителем вышла гонконгская компания.

Примечательно, что в 2013-м «Розовая звезда» также ушла с молотка за рекордную цену. Тогда её продали за 83 миллиона долларов. Однако покупатель, огранщик из Нью-Йорка Исаак Вольф, не смог выплатить такую сумму.

В этот раз аукционисты были предусмотрительнее.

[Патти Вон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Мы проверили всех трёх претендентов, у них давние деловые отношения с нашей компанией. Мы были абсолютно уверены в том, что у них есть деньги».

Сотрудники аукционного дома также отмечают, что китайцы по-прежнему активно интересуются драгоценностями.

[Патти Вон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Думаю, в эти дни бесцветные и цветные бриллианты покупают очень хорошо. Поэтому Гонконг снова стал международным центром продаж».

«Розовая звезда» побила предыдущий ценовой рекорд среди бриллиантов, ушедших с молотка. До этого он принадлежал бриллианту «Голубой Оппенгеймер». Его продали на аукционе Christie’s за 57 миллионов 600 тысяч долларов.

«Розовая звезда» также стала самым крупным и дорогим в мире розовым бриллиантом, проданным на аукционе. Раньше этот титул сохранялся за драгоценным камнем «Розовый Графф».