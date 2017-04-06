Футбол помогает воспитывать кубинскую молодёжь

На импровизированном футбольном поле в одном из дворов Гаваны идёт матч. Игроки – дети и подростки. В последние годы этот вид спорта становится всё популярнее среди кубинской молодёжи.

Такой интерес помогает изменить к лучшему поведение юных кубинцев и не попасть в плохие компании. Участники местных социальных проектов объединяют мальчишек и учат их иначе смотреть на жизнь.

[Эдуардо Мануэль Росалес, участник проекта]:

«Играя в футбол, они учатся действовать командой. Идея в том, чтобы помочь тем мальчишкам, у которых сложные отношения с обществом и семьёй. Мы показываем им, что можно вести себя иначе, чем на улицах».

Юные кубинцы, как и молодёжь других стран, болеют за «Реал Мадрид», «Барселону» или «Баварию». Но на местных турнирах они сами становятся звёздами. Среди поклонников гаванских команд есть даже туристы. Причём один из них покупает мячи и кроссовки для игроков, чтобы поощрить их увлечение.

[Роберт Эммерт, турист из Германии]:

«Я первый раз оказался в такой стране, где у детей либо открытая обувь, либо они вообще босые. Я подумал: надо что-то сделать для них. Это, конечно, совсем малость, но я хоть кому-то помог». [футболист]:

«Мне дали их, потому что моя обувь порвалась. Теперь я играю в новых кроссовках».

Одно из условий игры в командах – это хорошая учёба в школе. Любовь к футболу помогает детям стать более дисциплинированными.

[футболист]:

«Однажды мы всей командой шли в церковь, и Эдуардо сказал мне, что я должен измениться. Я не мог бросить всё, это было бы неправильно. Теперь я стал лучше. Учителя говорят маме обо мне только хорошее». [мать футболиста]:

«Мне не нравились люди, с которыми он общался. Поэтому я привела его сюда, чтобы он стал умнее, научился дружить и общался со своими сверстниками в нормальной обстановке».

Два дня в неделю Эдуардо Мануэль Росалес проводит тренировки на большом поле. Перед каждой из них он беседует с мальчишками, проводя параллель между поведением в жизни и в футбольной игре. Тренер учит подопечных дисциплинированности, взаимному уважению и единству.

Несколько звёзд национальной сборной Кубы – воспитанники социальных проектов для юных футболистов.