Фонари со светодиодами в Риме вызвали неоднозначную реакцию

Освещение в Риме меняется. Власти города ожидают, что это поможет сэкономить и станет важным вкладом в защиту экологии. Обычные лампы заменяют на светодиодные.

Однако не все этому рады. Многие горожане отмечают: новый свет слишком яркий, исторический центр теряет свою романтичную атмосферу.

[Моника Ларнер, американка, живущая в Риме]:

«Мы все в шоке. Это случилось за одну ночь. Они поменяли лампы и вынули стёкла из фонарей. Свет таких ламп очень яркий, голубоватый. Он похож на больничное освещение, уже не такой матовый и рассеянный, потому что нет стекла. Не поймём, почему всё произошло так быстро и никого не предупредили».

Однако многие изменения поддерживают.

[Лука Кандоло, владелец магазина в Риме]:

«Я счастлив. Стало светлее, кроме того – это экономия электроэнергии. Я такое приветствую, как раз вовремя».

В компании, которая отвечает за смену освещения, говорят, что преимущества светодиодных ламп огромны.

[Паоло Фиорони, представитель ACEA]:

«С учётом инвестиций в размере 50 миллионов евро администрация Рима сэкономит 26 миллионов евро в год. За десять лет – 260 миллионов. Также за десять лет выработается на 350 тысяч тонн меньше углекислого газа, будет израсходовано на 180 тысяч тонн меньше топлива. Эти впечатляющие цифры показывают, что этот проект – шаг вперёд к развитию технологий и экономии энергии».

В старых лампах также содержится ртуть. То есть утилизация их обходится дороже.

Стоит отметить, что фонари с жёлтым светом появились в Риме в 80-х годах прошлого века. Тогда многие также были недовольны нововведением.

Работа по замене должна завершиться к лету этого года.