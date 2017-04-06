На месте оползня в Колумбии собирают домашних животных

Число жертв схода сели на юге Колумбии превысило 300 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, а многие выжившие до сих пор не могут прийти в себя.

Эта семейная пара потеряла десять родственников – все они жили в одном квартале, который буквально смыло потоком грязи и камней.

В чате «Вотсап» Лауры остались голосовые сообщения с призывами о помощи. В том числе – и её собственное.

Она верит, что эти сообщения сыграли роль.

[Лаура Монтойа, жительница Мокоа]:

«Голосовое сообщение, которое я отправила, помогло. Я верю в энергию. Я верю в силу молитвы. Я знаю – многие молились за меня».

Селевой поток сошёл на город Мокоа в ночь на 1 апреля, когда люди спали.

[Лаура Монтойа, жительница Мокоа]:

«Дом начал уходить из-под ног, как во время землетрясения. Мы оказались в ловушке. На нас падали стены. Брат моего друга погиб на месте. Подо мной была маленькая девочка, и я сказала: «Боже, дай мне сил сделать всё возможное, дай мне кислорода». Девочка плакала; я сказала ей: «Будь сильной, мы выберемся отсюда»».

Муж Лауры Джованни потерял своего сына от первого брака.

[Джованни Мунос, житель Мокоа]:

«Я спросил у соседа, видел ли он Николаса. Тот ответил, что они все утонули. Он был с ними, и выжил только он. Я сказал ему: «Не говори так, они должны быть живы». А он ответил: «Нет. Я видел, как вода уносила их»».

Мужчина до сих пор не может поверить, что его сына больше нет. Поскольку его тело не нашли, он хранит надежду.

[Джованни Мунос, житель Мокоа]:

«У нас есть трёхмесячный котёнок по кличке Лоренцо. Я начал его искать, погрузил руки в грязь и нащупал что-то. Когда я вытащил, то это оказался он. Он был жив. Встретив соседа, я сказал: «Ребята, смотрите. Тут есть жизнь. Если этот кот выжил, почему остальные не могут? Давайте продолжать поиски»».

Кстати, к спасателям присоединились и ветеринары.

[Луиса Виллота, доброволец]:

«Мы ищем потерявшихся собак, а также раненых животных, которые не могут ходить. Мы их собираем и лечим». [Анжела Патрисия Гонсалеc, ветеринар]:

«Когда мы приехали, все животные были обезвожены, очень грязные, у них были диарея и рвота».

При поддержке местной полиции животных свозят во временный приют. Здесь уже 90 собак и 28 кошек. Их кормят, делают им прививки, лечат от паразитов, дают витамины.

[Каталана Риаско Монтенегро, полицейский]:

«Мы собираемся опубликовать это в соцсетях и с помощью национальной полиции сообщить людям, чтобы они приходили и искали своих животных. Мы с удовольствием вернём их. А если кто-то хочет взять себе нового питомца – тоже милости просим».

По словам президента Колумбии, этот оползень – результат изменения климата. В ночь бедствия на регион обрушилась треть месячной нормы осадков.