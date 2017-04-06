В теракте в Петербурге погибла известный кукольный дизайнер

[Александр Каминский, супруг Ирины Медянцевой]:

«Такой вот человек очень интересный, человек, который любил жизнь».

Автор этих кукол – 50-летняя Ирина Медянцева – дизайнер и преподаватель. 3 апреля она оказалась в том злополучном вагоне петербургского метро, где прогремел взрыв. Ирина не выжила. Её муж Александр вспоминает тот страшный день и рассказывает, какой была супруга.

О гибели жены Александр узнал почти сразу. Прямо из вагона ему позвонила 29-летняя дочь Ирины – Алёна.

[Александр Каминский, супруг Ирины Медянцевой]:

«Слышу фон такой непонятный, неприятный, слышу Алёнин голос, который в слезах: «Саша, тут беда. Саша, авария. Саша, мама в крови. Саша, помогай. Саша, маме плохо, мама в крови, мама синеет, Саша, помогай». Ничего до конца непонятно».

Александр понял: что-то произошло в метро, но и не предполагал, что это был теракт. Ирина скончалась по дороге в больницу. Алёна ещё раз звонила Александру – из машины скорой помощи. Она передала телефон водителю, и тот сообщил: с Алёной всё в порядке, но её мать умерла. Дочь об этом ещё не знала.

Алёну прооперировали, и её состояние сейчас стабильное. Врач говорит: вероятно, мать спасла ей жизнь. Ирина прикрыла собой дочь от смертоносных металлических деталей, которыми террорист начинил бомбу.

Александр пока не может поверить в произошедшее. Вспоминает, что в тот роковой день ушёл на работу рано и не видел жену. В течение дня не выбрал минутки, чтобы позвонить ей. Теперь очень жалеет. Думает: а вдруг его звонок что-нибудь изменил бы.

[Александр Каминский, супруг Ирины Медянцевой]:

«Берегите, люди, себя. Берегите своих близких. Будьте добрее, не обижайте близких – так тяжело их терять. Позвоните лишний раз».

В числе погибших в результате теракта – люди разных возрастов и профессий: учителя, продавцы, студенты и пенсионеры. Более 50 раненых по-прежнему находятся в больницах Санкт-Петербурга.

Одна из пострадавших – Наталья Кириллова. Рассказывает: взрывом покорёжило весь вагон, кругом – битые стёкла, стены почернели.

[Наталья Кириллова, жительница Санкт-Петербурга]:

«Когда в начале были первые крики, потом всё стихло. Люди лежали и молчали. Была жуткая тишина, никто не кричал».

Наталья поправляется, и её обещают вскоре выписать. Но есть пациенты и в более тяжёлом состоянии.

[Евгения Рубежова, врач]:

«У большинства пациентов есть закрытые черепно-мозговые травмы, баротравмы – это именно от взрывной волны травмы. Есть повреждения внутренних органов металлическими предметами».

По словам врачей, именно эти предметы нанесли наибольший вред пострадавшим.

Теракт в санкт-петербургском метро произошёл днём 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда, когда он следовал от «Сенной площади» к станции «Технологический институт». Погибли 14 пассажиров, 55 человек пострадали.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» дежурный обнаружил сумку с самодельным взрывным устройством. Его удалось обезвредить. По данным Следственного комитета России, исполнитель теракта – 22-летний выходец из Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В 2011 году он получил российское гражданство.