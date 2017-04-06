Уличные воздухоочистители помогут беречь здоровье

[Софи Пауэр, директор Airlabs]:

«В течение дня люди вдыхают вредные частицы, особенно возле дорог, там, где много транспорта, и в других местах с загрязнённой атмосферой. Мы хотим избавить их такого риска, потому что эти выбросы очень вредны для здоровья».

Эта с виду обычная скамейка – на самом деле небольшой оазис с чистым воздухом. В неё вмонтирован специальный фильтр, созданный лондонской компанией. Такие скамейки помогут жителям мегаполисов быть здоровыми.

Над созданием воздухоочистительной системы специалисты работали два года в лаборатории при Копенгагенском университете. Такие фильтры можно устанавливать на автобусных остановках, детских площадках, в уличных ресторанах.

[Мэтью Джонсон, главный научный сотрудник Airlabs]:

«Объём загрязнения воздуха в таком городе, как Лондон, может измеряться кубическими километрами, невозможно очистить всю атмосферу. Зато можно сосредоточиться на многолюдных местах, там не нужно очищать столько. Мы надеемся добиться успеха».

Первое тестирование учёные провели в июле прошлого года. Тогда фильтр очистил воздух от оксидов азота на 87%. Теперь систему усовершенствовали, и она очищает воздух на 95%.

Профессор химии Копенгагенского университета говорит: такой фильтр нужен, но его возможности ограничены.

[Оле Йон Нильсен, профессор]:

«Думаю, технология Airlabs очень полезна в ограниченных пространствах: на автобусных остановках, в залах ожидания, на небольших улицах. Там она может сделать воздух лучше, но только в ограниченном пространства».

Технологию также можно использовать на заводах. В ближайшем будущем компания планирует установить воздухоочистительные системы на железнодорожных платформах и станциях метро.