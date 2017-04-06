Трампа призывают поднять вопрос прав человека на встрече с Си Цзиньпином

Президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин 6 апреля встретятся в особняке Трампа на побережье Флоридского залива.

Ахмед Шахид – специальный докладчик ООН по вопросу свободы вероисповедания – надеется, что при нынешней администрации тема прав человека будет включена в повестку дня.

[Ахмед Шахид, специальный докладчик ООН по правам человека]:

«Думаю, в настоящее время, какие бы мировые лидеры не встречались, среди вопросов должны быть права человека. Они также должны обсуждать религиозную свободу».

Комиссия американского Конгресса по Китаю также заявила, что во время встречи нужно обсудить положение узников совести в КНР.

[Джошуа Филипп, аналитик Epoch Times по Китаю]:

«Многие страны считают права человека рычагом воздействия. Они готовы ими пожертвовать, если это поможет заключить нужное соглашение. Это разменная монета в переговорах. Надеюсь, что Трамп считает права человека вопросом, который не терпит компромиссов».

По данным правозащитников, самым жестоким преследованиям в Китае сейчас подвергается духовное движение Фалуньгун.

4 апреля группа приверженцев Фалуньгун организовала протест в Вашингтоне. Они призвали Дональда Трампа потребовать от Си Цзиньпина остановить репрессии.

[Ли Дяньцинь, жертва преследования]:

«Мы надеемся, что Трамп может встать на защиту справедливости и вступиться за китайцев, у которых есть религиозные убеждения, сказать Си Цзиньпину прекратить преследование Фалуньгун».

Аналитик по Китаю Джошуа Филипп уверен: остановить эти репрессии — в интересах и самого Си Цзиньпина. Развязал их не он, а один из предыдущих генеральных секретарей КНР Цзян Цзэминь. По словам аналитика, Си ведёт борьбу за сферы влияния с фракцией Цзяна, и пока неизвестно, сколько рычагов воздействия есть у китайского лидера, чтобы прекратить преследование Фалуньгун.

[Джошуа Филипп, аналитик Epoch Times по Китаю]:

«В 1999 году около 100 миллионов человек занимались Фалуньгун, то есть каждый 15-й китаец. Репрессии Фалуньгун оказали влияние на всё общество, на это потребовались огромные средства из бюджета, в это крупнейшее нарушение прав человека было вовлечено огромное число чиновников. Если Си не дистанцируется от преследования, то, когда китайцы узнают, что практикующих Фалуньгун используют как живой источник донорских органов, что их пытают, убивают, заставляют работать в лагерях — думаю, китайцы будут вне себя от гнева».

В последние месяцы в Китае в рамках антикоррупционной кампании Си Цзиньпина было арестовано много высокопоставленных чиновников. И все они были вовлечены в репрессии Фалуньгун и других религиозных групп.

[Джошуа Филипп, аналитик Epoch Times по Китаю]:

«Если Си Цзиньпин не прекратит преследование и не дистанцируется от него, то он не сможет выпутаться, и он это понимает. Вот почему он арестовывает и отдаёт под суд людей, связанных с репрессиями».

Согласно заявлению Белого дома, Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу, а затем посетят официальный ужин.