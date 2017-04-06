Уличные картины оживляют городской пейзаж Сиднея

[Бриджит Хейр, домовладелица]:

«Мне нравится, думаю, красиво получилось. Это местная певчая птичка, люди ею восхищаются и часто фотографируются рядом. Один маленький мальчик проходит мимо каждое утро и здоровается с ней».

Здесь, в пригороде Сиднея, стены зданий стали пространством для фантазии художников. Уличные картины обретают всё большую популярность в австралийском обществе. Они оживляют городской пейзаж и помогают скрыть нежелательные граффити.

Уличные картины не только радуют горожан, но и помогают самим художникам.

[Томас Джексон, художник]:

«Самая большая задача молодого художника в большом городе – заслужить внимание людей. Как сообщить им о себе, о своём творчестве? Если всё время сидеть в студии, никто не увидит твою работу. А это прекрасная возможность получить немного признания».

Владельцы домов находят художников через Совет Западного Сиднея. Три года назад он запустил программу по росписи городских стен.

[Джозефин Беннетт, служащая Совета Западного Сиднея]:

«Это идёт на пользу общественному достоянию и создаёт интересный городской пейзаж. Этот проект объединяет людей, живущих на одной улице».

В этом году заявки на уличные картины подали 52 домовладельца, а украшать стены готовы 70 художников. При этом тематику необходимо согласовывать с властями – запрещена реклама и оскорбительные рисунки.

Опыт Сиднея хотят перенять и в других австралийских городах.