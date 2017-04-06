В Токио запустили образовательную программу к Олимпиаде 2020

Ожидается, что программа поможет школьникам понять ценность спорта, а также проникнуться олимпийским духом культурного разнообразия.
Почётные гости церемонии – тяжелоатлетка и олимпийская медалистка Хироми Миякэ, а также теннисистка-чемпионка в инвалидной коляске Юи Камидзи.
[Хироми Миякэ, тяжелоатлетка и олимпийская медалистка]:
«Принять участие в этой программе могут многие спортсмены. Надеюсь, дети смогут узнать об Олимпиаде».
[Юи Камидзи, теннисистка-паралимпийка]:
«Также надеюсь, что у людей появится возможность узнать больше о Паралимпиаде».
Заявки на участие в программе уже подало более 3400 школьников.
[Маю Кагисима, школьница]:
«Раньше я смотрела Олимпиаду по телевизору с родителями. Но возможности понять её цель у меня не было. Я рада, что такая возможность появилась в школе. Это интересно».
Участвовать в программе будет ряд детских садов, младших, средних и старших школ. Все обучающие материалы можно будет загрузить с веб-сайта Tokyo 2020.
[Макото Такахаси, преподаватель]:
«Моя цель — рассказать школьникам, что можно стать больше чем зрителями Олимпиады. Они узнают, что могут сделать вклад, представить Японию миру с хорошей стороны».
С июля этого года к программе начнут присоединяться и японские университеты.