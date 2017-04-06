06 апреля 2017

Брэд Питт появился на красной дорожке после долгого перерыва

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Впервые за четыре месяца Брэд Питт появился на красной дорожке. Он посетил премьеру приключенческого фильма «Затерянный город Z» в Лос-Анджелесе. Сам актёр в ленте не снимался. Однако его продюсерская компания Plan B участвовала в создании фильма.

Вместе с Питтом перед журналистами предстал и главный актёрский состав: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и другие.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он рассказывает о таинственном исчезновении экспедиции британского исследователя Перси Фосетта в Амазонии.

Действия разворачиваются в начале прошлого века. Фосетт искал затерянный город древней цивилизации.

Для съёмок всем актёрам надо было отрастить бороду. Но не все справились успешно.

[Чарли Ханнэм, британский актёр]:
«Я пришёл с небольшой бородой, а когда появился Роберт (Паттинсон), он сказал: «Ха-ха, какая милая маленькая бородка… Милая МАЛЕНЬКАЯ бородка». Ведь у него было это потрясающее творение на лице. Я сказал: «Ну всё, я иду бриться»».

[Роберт Паттинсон, актёр]:
«Я был больше похож на бродягу, чем на хипстера. Да, немного переборщил, было ощущение, что я член банды бородачей. Я рад, что от неё избавился».

Есть много версий того, что случилось с исследователем. По одной из них, он решил поселиться в племени индейцев.

[Чарли Ханнэм, британский актёр]:
«Самым удивительным в отношении Фосетта к индейцам Амазонки было то, что он стремился у них учиться и быть объективным. У него не было цели себя превозносить, и он не считал себя лучше их».

На большие экраны в США фильм выходит 14 апреля.

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