Брэд Питт появился на красной дорожке после долгого перерыва

Вместе с Питтом перед журналистами предстал и главный актёрский состав: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и другие.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Он рассказывает о таинственном исчезновении экспедиции британского исследователя Перси Фосетта в Амазонии.
Действия разворачиваются в начале прошлого века. Фосетт искал затерянный город древней цивилизации.
Для съёмок всем актёрам надо было отрастить бороду. Но не все справились успешно.
[Чарли Ханнэм, британский актёр]:
«Я пришёл с небольшой бородой, а когда появился Роберт (Паттинсон), он сказал: «Ха-ха, какая милая маленькая бородка… Милая МАЛЕНЬКАЯ бородка». Ведь у него было это потрясающее творение на лице. Я сказал: «Ну всё, я иду бриться»».
[Роберт Паттинсон, актёр]:
«Я был больше похож на бродягу, чем на хипстера. Да, немного переборщил, было ощущение, что я член банды бородачей. Я рад, что от неё избавился».
Есть много версий того, что случилось с исследователем. По одной из них, он решил поселиться в племени индейцев.[Чарли Ханнэм, британский актёр]:
«Самым удивительным в отношении Фосетта к индейцам Амазонки было то, что он стремился у них учиться и быть объективным. У него не было цели себя превозносить, и он не считал себя лучше их».
На большие экраны в США фильм выходит 14 апреля.