Зрители в Клермонте: шоу Shen Yun — вдохновляющее и прекрасное

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Концерт Shen Yun в Клермонте, Калифорния, заслужил восторженные отзывы. Как отметила одна из зрительниц, все артисты Shen Yun – в наилучшей форме и выступают очень выразительно.
Особый восторг вызвал живой оркестр.
Следующая остановка Shen Yun — калифорнийский город Коста-Меса.