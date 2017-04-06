06 апреля 2017

Зрители в Клермонте: шоу Shen Yun — вдохновляющее и прекрасное

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Концерт Shen Yun в Клермонте, Калифорния, заслужил восторженные отзывы. Как отметила одна из зрительниц, все артисты Shen Yun – в наилучшей форме и выступают очень выразительно.

[Мелани Макговерн, ассистент кафедры]:
«Они потрясающие. Не знаю, сколько они тренировались, но выступали они превосходно! Они в наилучшей форме, и каждый – настоящая звезда».

[Дезирэ Барриентос, медсестра]:
«Всё было очень артистично. Просто захватывающе».

[Лорена Урзуа, преподаватель]:
«Грандиозно! Сидела с открытым ртом».

[Стефани Витуг, зрительница]:
«Прекрасно, вдохновляюще. Шоу меня глубоко тронуло».

[Роберта Ли, владелец страховой компании]:
«Просто бесподобно, превысило все мои ожидания. Прекрасно».

Особый восторг вызвал живой оркестр.

[Карла Келли, джазовая певица]:
«Я несколько раз отметила для себя, насколько он хорош».

[Мелани Макговерн, ассистент кафедры]:
«Прекрасно. Цвета и музыка очень вдохновляли. И каждый артист выступал идеально!»

[Стефани Витуг, зрительница]:
«Шоу тронуло сердце и проникло в душу. Это и восхитительно, и удивительно. Видя, как они излучают милосердие, красоту, любовь, я чувствовала умиротворение. Танцы и музыка способны тронуть людей любой культуры. И эти артисты подарили всем нам красоту и любовь, милосердие и мир».

Следующая остановка Shen Yun — калифорнийский город Коста-Меса.

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