В Италии хотят защитить здания от землетрясений

Итальянские учёные ищут способ укрепить существующие здания так, чтобы они выдерживали даже мощные подземные толчки. На помощь пришли строители. Они предложили использовать стальные и базальтовые сетки. Ими укрепили две стены – одну каменную и другую из туфа.
Затем экспериментальные стены стали испытывать на специальной установке, которая имитирует землетрясение силой не менее шести баллов.
[Джерардо Де Канио, сотрудник агентства ENEA]:
«У нас две стены: из камня и из туфа. Мы имитируем сейсмические толчки той же силы, какой были землетрясения в Италии в последние 15 лет».
После этого учёные начали усиливать мощность искусственного землетрясения. Во время эксперимента выяснилось, что стена из туфа намного прочнее.
[Джанмарко Де Феличе, профессор]:
«Для Италии такие разработки очень важны, потому что необходимо укрепить существующие здания. Но пока нет правил, регулирующих применение этих технологий».
Подобные методы можно применять и в других странах.
[Джанмарко Де Феличе, профессор]:
«Такой сеткой можно укреплять стены из любого материала. Эта технология подойдёт Турции, где много зданий из бетона. Её также можно применить для укрепления стен из самана. В Перу и во всей Южной Америке ищут способ укрепить стены домов из утрамбованного грунта».
За экспериментом в Италии наблюдали учёные из разных стран мира.