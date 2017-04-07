В Италии хотят защитить здания от землетрясений

Извержения вулканов и землетрясения в Италии происходят довольно часто. В последний раз страна пережила такие бедствия в августе и октябре прошлого года. Погибли около 300 человек, пострадали бесценные памятники архитектуры.

Итальянские учёные ищут способ укрепить существующие здания так, чтобы они выдерживали даже мощные подземные толчки. На помощь пришли строители. Они предложили использовать стальные и базальтовые сетки. Ими укрепили две стены – одну каменную и другую из туфа.

Затем экспериментальные стены стали испытывать на специальной установке, которая имитирует землетрясение силой не менее шести баллов.

[Джерардо Де Канио, сотрудник агентства ENEA]:

«У нас две стены: из камня и из туфа. Мы имитируем сейсмические толчки той же силы, какой были землетрясения в Италии в последние 15 лет».

После этого учёные начали усиливать мощность искусственного землетрясения. Во время эксперимента выяснилось, что стена из туфа намного прочнее.

[Джанмарко Де Феличе, профессор]:

«Для Италии такие разработки очень важны, потому что необходимо укрепить существующие здания. Но пока нет правил, регулирующих применение этих технологий».

Подобные методы можно применять и в других странах.

[Джанмарко Де Феличе, профессор]:

«Такой сеткой можно укреплять стены из любого материала. Эта технология подойдёт Турции, где много зданий из бетона. Её также можно применить для укрепления стен из самана. В Перу и во всей Южной Америке ищут способ укрепить стены домов из утрамбованного грунта».

За экспериментом в Италии наблюдали учёные из разных стран мира.