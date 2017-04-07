Безос продаёт акции Amazon, чтобы спонсировать Blue Origin

Основатель Amazon.com Джефф Безос сказал, что ему приходится каждый год продавать акции своего интернет-магазина, чтобы поддерживать проект освоения космоса.

В настоящая время его компания Blue Origin работает над созданием аппаратов, которые будут возить космических туристов на орбиту Земли и обратно. Ожидается, что полёты будут 11-минутные. Первый запуск ожидается уже в следующем году.

[Джефф Безос, основатель Amazon]:

«Сейчас моя бизнес-модель… в будущем будет другая, но сейчас я продаю акции Amazon на один миллиард долларов каждый год и инвестирую в Blue Origin. То есть бизнес-модель Blue Origin очень продуманная. Но я считаю очень важным, чтобы Blue Origin стала прибыльной компанией».

Безос показал свой будущий летательный аппарат на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Говорит, работает над тем, чтобы сделать полёты дешевле. Тогда миллионы человек смогут жить и работать на других планетах.

[Джефф Безос, основатель Amazon]:

«Если мы сможем сократить стоимость запуска в 10, а потом в 100 раз, то будем жить в абсолютно другом мире. Конечно, придётся хорошо поработать. Но это будет золотой век исследования космоса».

Первые испытания хотят начать уже в этом году.

[Джефф Безос, основатель Amazon]:

«Аппарат будет перевозить людей. Мы сделаем его безопасным. Будем проводить испытания. Спешки не будет. Мы впустим сюда людей, только когда будем полностью готовы и не секундой раньше».

Безос – крупнейший акционер Amazon. В его распоряжении находятся ценные бумаги приблизительно на 78 миллиардов долларов.