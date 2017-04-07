В Мексике — 30 тысяч пропавших без вести

[Исмаэль Эслава, Национальная комиссия по правам человека]:

«За последние десять лет стало больше пропавших без вести и — больше безнаказанных случаев пропажи людей, известных властям».

К концу прошлого года в Мексике насчитывалось почти 30 тысяч пропавших без вести. Таковы данные нового отчёта Национальной комиссии по правам человека.

Данные о пропавших предоставили 26 мексиканских штатов. Ещё шесть в расследовании не участвовали, поэтому реальные цифры скорее всего больше.

Основные причины столь плачевного положения: организованная преступность и безнаказанность – уверены правозащитники. По статистике, в Мексике наказание несут лишь 5% преступников.

[Исмаэль Эслава, Национальная комиссия по правам человека]:

«Речь об отсутствии общего закона, регулирующего все аспекты исчезновения людей, отсутствии эффективной вертикальной и горизонтальной координации между федеральными, государственными и муниципальными органами власти, которая бы позволила предотвращать и раскрывать такие преступления, а также – наказывать виновных».

Больше всего пропавших без вести – в штате Тамаулипас, который граничит с американским Техасом. Там за прошлый год пропали более 5,5 тысяч человек. На территории штата воюют наркокартели Лос-Сетас и Гольфо.

На втором месте по печальной статистике – штат Халиско. Здесь действует накрокартель Нового поколения Халиско.

Правозащитники призывают президента страны Энрике Пенью Ньето уделять больше внимания проблеме.

[Исмаэль Эслава, Национальная комиссия по правам человека]:

«Несмотря на то, что Мексика – среди стран, которые подписали и ратифицировали различные международные документы по борьбе с пропажей людей, правительство не уделяло этому должного внимания в последнее десятилетие».

Пропавших периодически находят. К сожалению, часто – в общих могилах. За последние месяцы в штатах Веракрус и Морелос недалеко от столицы Мехико нашли массовые захоронения сотен человек.