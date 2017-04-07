Центробанк Чехии отправил крону в «свободное плавание»

Центральный банк Чехии впервые с 2013 года отправил крону в «свободное плавание». Отменены ограничения на рост национальной валюты. При этом банк уверен: сильные валютные колебания удастся сдержать.

Почти четыре года курс был фиксированным и не мог превышать 27 чешских крон за евро. Валюту ослабляли искусственно для борьбы с дефляцией. За этот период Центробанк скупил почти 47,8 миллиарда евро и напечатал 2,2 триллиона крон. Однако дальнейшая эмиссия могла бы привести к росту инфляции.

[Иржи Руснок, управляющий центральным банком Чехии]:

«В самом начале мы определённо допускаем некоторую неустойчивость курса. Суть в том, что крона должна определить для себя новые границы, найти новую точку равновесия. И это постепенно определит реалии чешской экономики».

Инвесторы прогнозируют укрепление кроны. По мнению экспертов, в ближайший год курс чешской валюты вырастет на 5%. В результате импорт станет дешевле. Одновременно экспортные товары страны станут менее конкурентоспособными на международном рынке, что окажет давление на экономику.

Решение о снятии ограничений чешский Центробанк принял после того, как уровень инфляции в стране вырос до целевого показателя в 2%.