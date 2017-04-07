07 апреля 2017

Полиция помешала кубинцу установить рекорд Гиннесса

| 0
Неудачей завершилась попытка кубинца Феликса Гуиролы установить новый мировой рекорд. Он планировал проехать 100 метров по улице Старой Гаваны на велосипеде высотой семь с половиной метров.

Полиция заставила энтузиаста остановиться, поскольку тот не заручился согласием местных властей. Мужчина хотел доехать на необычном велосипеде до Капитолия.

[Феликс Гуирола, велосипедист]:
«Служба безопасности не разрешила мне проехать перед отелем Саратога. Я хотел подняться повыше и приехать к зданию Капитолия – Белого Дома нашей страны».

Не помогло и то, что за попыткой 53-летнего Гуиролы наблюдал представитель Книги Гиннесса Ричи Тримбл. Ему принадлежит текущий рекорд. Он установил его в 2013 году. Тогда американец проехал на велосипеде высотой шесть метров 15 сантиметров.

[Ричи Тримбл, представитель Книги рекордов Гиннесса]:
«Надеюсь, когда-нибудь Феликс приедет в Соединённые Штаты, и мы построим другой велосипед – ещё больше. И тогда побьём два рекорда: один – по самому высокому велосипеду и второй – по самому высокому велосипедному тандему, прокатимся вместе на одном велосипеде».

Феликс Гуирола давно стал на Кубе легендой. Много лет он собирает велосипеды всевозможных конструкций и ездит на них по улочкам Старой Гаваны.

Полиция помешала кубинцу установить рекорд ГиннессаКуба проводит нефтегазовый саммит для привлечения инвесторовСША отменили политику «сухих и мокрых ног» для кубинцевВ Мехико почти 1000 бульдогов собралась в одном местеСША и Куба будут совместно устранять утечки нефтиВелосипедист съехал с горы в пустыне с рекордной скоростьюНа Кубе могут ограничить продажу бензинаФутбол помогает воспитывать кубинскую молодёжьКуба ищет новые технологии, чтобы справиться с засухой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.