У греков не хватает денег на электроэнергию

Эта греческая семья уже привыкла постоянно экономить электроэнергию. Она задолжала Государственной энергетической корпорации 850 евро, и сумма продолжает расти. Случай не единичный. Более 40% греков не могут оплачивать коммунальные услуги. Семилетний экономический кризис заставил их «затянуть пояса».

Многие вынуждены частично или полностью отказываются от потребления электроэнергии.

[Костас Аргирос, житель Афин]:

«Мы вкручиваем лампочки мощностью два или пять ватт и скоро, наверное, ослепнем. Водонагреватель включаем минут на пять, чтобы лишь немного подогреть воду, поэтому счета небольшие. Приходится и детей приучать к такой жизни».

Жена Костаса Аргироса готовит еду на небольшой газовой плитке. Зимой для тепла топят дровяную печку. Стабильного дохода у семьи нет, поскольку в стране – безработица. Продуктами им помогает благотворительная организация. Иногда она даже оплачивает счета за электроэнергию. Однако на всех денег не хватает.

[Яннис Нафплиотис, сооснователь организации «Теофилос»]:

«Проблема очень серьёзная. Семьи постоянно приходят к нам и просят помощи, а мы не можем помочь всем».

Каждый день в кассы Государственной энергетической корпорации выстраиваются очереди. Здесь и пенсионеры, и безработные. Они пытаются договориться, чтобы им простили долги и штрафы.

[жительница Афин]:

«Ситуация очень сложная. Экономишь на одном, на другом, думаешь, что купить в первую очередь: нужны еда и предметы первой необходимости. А на остальное, например, на счета, денег уже не хватает».

Греки задолжали Государственной энергетической корпорации более двух с половиной миллиардов евро. При этом многие малоимущие семьи попросту воруют электроэнергию. Из-за этого корпорация ежегодно теряет 500-600 миллионов евро. В марте её представители заявили, что смягчать политику в отношении задолженностей больше не будут. Корпорация намерена собрать с населения все долги.