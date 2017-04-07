У греков не хватает денег на электроэнергию

Многие вынуждены частично или полностью отказываются от потребления электроэнергии.
[Костас Аргирос, житель Афин]:
«Мы вкручиваем лампочки мощностью два или пять ватт и скоро, наверное, ослепнем. Водонагреватель включаем минут на пять, чтобы лишь немного подогреть воду, поэтому счета небольшие. Приходится и детей приучать к такой жизни».
Жена Костаса Аргироса готовит еду на небольшой газовой плитке. Зимой для тепла топят дровяную печку. Стабильного дохода у семьи нет, поскольку в стране – безработица. Продуктами им помогает благотворительная организация. Иногда она даже оплачивает счета за электроэнергию. Однако на всех денег не хватает.
[Яннис Нафплиотис, сооснователь организации «Теофилос»]:
«Проблема очень серьёзная. Семьи постоянно приходят к нам и просят помощи, а мы не можем помочь всем».
Каждый день в кассы Государственной энергетической корпорации выстраиваются очереди. Здесь и пенсионеры, и безработные. Они пытаются договориться, чтобы им простили долги и штрафы.
[жительница Афин]:
«Ситуация очень сложная. Экономишь на одном, на другом, думаешь, что купить в первую очередь: нужны еда и предметы первой необходимости. А на остальное, например, на счета, денег уже не хватает».
Греки задолжали Государственной энергетической корпорации более двух с половиной миллиардов евро. При этом многие малоимущие семьи попросту воруют электроэнергию. Из-за этого корпорация ежегодно теряет 500-600 миллионов евро. В марте её представители заявили, что смягчать политику в отношении задолженностей больше не будут. Корпорация намерена собрать с населения все долги.