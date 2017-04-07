07 апреля 2017

В Париже беженцев накормили бесплатно

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Завтрак под открытым небом. У этих беженцев и бездомных в Париже сегодня выдалась возможность перекусить вместе. Французские волонтеры приготовили еду для более 500 человек.

[Фоуфана Мадикулли, волонтёр]:
«В еде нуждаются многие. Мы никого не заставляли. Позвали два-три человека, и они сразу пришли на завтрак. Ну а потом сами видите».

[Зузу, волонтёр]:
«Это ненормально, что сегодня в XXI веке во Франции, стране прав человека, люди живут на улицах. Это невыносимо».

Рядом с временным парижским лагерем для беженцев организаторы банкета создали праздничную атмосферу. Музыка и танцы отвлекли мигрантов от повседневных проблем.

[Либан Абдуллиха, беженец из Сомали]:
«Каждый любит свой дом, я тоже люблю свой дом, но у нас много проблем, у нас не было настоящего правительства, не было мира. Мир я впервые вижу в Европе».

Здесь находится временный центр для беженцев под названием «Ле Булле». В ноябре прошлого года его открыли на месте снесённого стихийного палаточного лагеря.

Это временный приют для тех, кто ожидает расселения. Но места хватает не всем. Многие беженцы по-прежнему ютятся в палатках неподалёку.

Через этот центр прошло уже более 8000 беженцев.

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