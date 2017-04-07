Парк развлечений «Страна Феррари» открылся в Испании

[Пьеро Феррари, вице-президент Ferrari]:

«Я приветствую всех вас в этом замечательном парке. Он пронизан волшебством и рассказывает историю Ferrari».

Спортивный дух Ferrari отныне будет жить и в Испании. Рядом с курортным городом Таррагона открылся первый в Европе тематический парк «Страна Феррари». Торжественную церемонию провёл вице-президент итальянской компании и сын её основателя Пьеро Феррари.

70 тысяч квадратных метров, наполненных адреналином и духом культовых мест знаменитой компании. Посетителей ждут около десяти аттракционов, включая 112-метровую горку Red Force. Любители скорости смогут на ней разогнаться до 180 километров в час за пять секунд.

[посетительница парка]:

«Невероятно. Когда поднимаешься и слышишь звук Ferrari, это потрясающе. Наверх поднимаешься медленно, это так волнующе, а потом – спуск на невероятной скорости». [посетитель парка]:

«Это так захватывающе. Мне очень понравилось».

Тест-пилот Ferrari Марк Жене говорит: на аттракционе ощущаешь себя почти так же как за рулём «Формулы-1».

[Марк Жене, тест-пилот Ferrari]:

«В начале старта чувствуешь такое же ускорение, потому что болид «Формулы-1» разгоняется до 180 километров в час примерно пять секунд».

Ещё один аттракцион, на котором посетителей ждут нешуточные перегрузки, — башни высотой 55 метров. Есть здесь и гоночная трасса длиной 570 метров. Покорить её можно на карте – автомобиле без кузова.

Одна из зон «Страны Феррари» отведена под копии известных строений. Это и Колизей, и театр «Ла Скала», и дом Энцо Феррари, где он провёл свои ранние годы.