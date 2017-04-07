Израильский дизайнер позитивно переименовала большие размеры

На первый взгляд – обычный магазин одежды в израильском городе Гиватаим рядом с Тель-Авивом. Но именно сюда с особым удовольствием заходят дамы размера «плюс».

А всё потому, что здесь не увидишь на бирках пресловутых L, XL и XXL. Дизайнер Ноа Рубин дала размерам свои названия.

[Ноа Рубин, дизайнер одежды]:

«Я решила изменить размеры. Я сделала их позитивными».

Итак, A – впечатляющий, B – красивый, C – роскошный, D – божественный, F — потрясающий и G – величественный.

[покупательница]:

«Здорово, когда тебя характеризуют как впечатляющую или божественную, а не просто — буквой или цифрой. Так чувствуешь себя особой, более уникальной».

Новым клиенткам Ноа предлагает таблицу соответствия её размеров стандартным. Ну а постоянные покупательницы уже прекрасно знают – какие они: просто роскошные или уже божественные.

[постоянная покупательница]:

«Если у тебя XL, то ты толстая. Если у тебя L, то ты – ну ладно, ты не очень толстая, но всё равно толстая. Нужно, чтобы был XS или S. Но намного приятнее быть божественной, впечатляющей, красивой или роскошной».

Знаменитая израильская модель размера плюс Рэй Сегев идею поддерживает, называя её «броским вызовом». Но считает, что проблема лежит глубже.

[Рэй Сегев, модель plus size]:

«По-моему, то, что нам как женщинам нужно менять – так это наш страх быть в своём размере. Страх просто позволить себе быть самими собой независимо от размера. Меня не волнует, что у меня 12, 14 или 16 размер. Мне всё равно. Я люблю своё тело».

Сегев также – звезда социальный сетей. Девушка на себе прочувствовала «однобокость» модной индустрии. Надеется на перемены.

[Рэй Сегев, модель plus size]:

«Индустрия моды теряет много денег, много бизнес-возможностей, делая мало одежды для женщин размера плюс. Думаю, они начали это осознавать. Но нужно время. Для нехуденьких женщин одежду создавать труднее – это требует больше работы головой, нужен процесс. Но нам нужно пройти этот путь». [Ноа Рубин, дизайнер одежды]:

«По-моему, мир станет лучше, если модели на подиуме будут носить размеры от 36 до 50. Есть много прекрасных пропорциональных женщин 50 размера».

А это кадры с последней Израильской недели моды. Похоже, женщинам крупнее 36-го места здесь действительно пока нет. Но кто знает – может быть это изменится. Ведь Ноа Рубин только недавно начала продвигать свою концепцию.