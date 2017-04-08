Роботы сразились на футбольном поле

Не для всех начало гладкое. Этот гуманоид никак не может принять вертикальное положение.
Роботы здесь самых разных размеров и форм. Главное, что их объединяет – футбол.
Машины самоуправляемые. Во время игры разработчикам остаётся только следить за подопечными. И, конечно, болеть за победу.
В этот раз команды — из 14 стран, включая Германию, Индию, Японию, США и Великобританию.
[Мазиар Арфаэй, член команды из Ирана]:
«В последние годы соревнования стали более сложными. Уровень команд очень высокий».
Роботы делятся на 25 категорий: «Стандартные», «Гуманоиды», «Маленькие», «Роботы спасатели» и другие.
[Патрик де Кок, участник команды из Нидерландов]:
«Каждая команда пытается создать программное обеспечение, которое сделает их роботов-футболистов более профессиональными. Мы также можем учиться друг у друга».
Иран проводит свой чемпионат. А всемирное соревнование RoboCup обычно проходит летом, и каждый раз — в новой стране. В 2017-м команды роботов-футболистов соберутся в японской Нагое.
Кстати, впервые RoboCup прошёл в 1996 году тоже в Японии, но в городе Осака.