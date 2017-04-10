В Норвегии повысили уровень террористической угрозы

В Норвегии на ближайшие два месяца повысили уровень террористической угрозы с «возможного» до «вероятного». Это произошло после того, как вечером в субботу в центре Осло было обнаружено самодельное взрывное устройство. Район оцепила полиция. Позже бомбу обезвредили. Взрывное устройство размером 30 на 30 сантиметров было небольшой мощности.

Задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний гражданин России, который давно живёт в Норвегии.

[Бенедикте Бьорнланд, глава Полицейской службы безопасности]:

«Служба безопасности полиции арестовала 17-летнего россиянина, проживающего в Осло. Его обвиняют в нарушении Статьи 142 пункта 3 Уголовного кодекса Норвегии. Этот человек приехал в качестве просителя убежища в 2010 году».

По словам норвежский правоохранителей, подросток находился под наблюдением спецслужб, поскольку симпатизировал радикальным исламистам. Собирался ли он совершать теракт – пока неясно. Сам он вину отрицает.

[Сигне Оллинг, прокурор Полицейской службы безопасности]:

«Задержанный уже был известен полиции. Теперь важно выяснить – что он собирался сделать и были ли у него сообщники».

Напомним, в минувшую пятницу теракт произошёл в Стокгольме — столице Швеции. Мужчина на грузовике начал давить людей на центральной улице, после чего въехал в здание торгового центра. Четыре человека погибли, 15 пострадали.

Подозреваемый — 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, отец четверых детей. В прошлом году Швеция отказалась выдать ему вид на жительство. Мужчина признался в том, что совершил теракт, и сказал, что доволен содеянным. Полиция считает, что он сторонник «Исламского государства» — террористической группировки, запрещённой в России и других странах.