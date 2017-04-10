Зрительница о Shen Yun: «Я наслаждалась каждой секундой»

[Пэт Вэйси, бухгалтер]:

«Мне очень понравились танцоры, они выступали великолепно. Я была в Китае. Могу сказать, что это шоу традиционное и прекрасное». [Эмили Стоун, учитель английского языка]:

«Так красиво, буквально всё: цвета, превосходная техника выступающих. В целом всё было просто прекрасно. Сюжеты номеров тоже увлекательные. Удивительно». [Лиза Кинг, агент по продаже недвижимости]:

«Ах! Они так легко двигались. Такое ощущение, что над сценой парили маленькие птички. Удивительно. Они были одновременно атлетичны и элегантны».

На первом концерте Shen Yun в калифорнийском городе Коста-Меса — полный зал. Знаменитая компания китайского классического танца представила традиционную культуру и подарила зрителям округа Ориндж незабываемый вечер.

Экологу Памеле Брюер особенно понравились сольные выступления сопрано и тенора, а также оркестр. Он сочетает китайские и западные инструменты.

[Памела Брюер, эколог]:

«Мне понравились сольные номера. Исполнители очень талантливые. Наслаждалась каждой секундой их пения. Оркестр – выдающийся, лучший из лучших. Самая прекрасная музыка, которую я когда-либо слышала. Отлично сочетались западные и восточные инструменты».

Памеле также понравилось исполнение на эрху, двухструнном китайском инструменте.

[Памела Брюер, эколог]:

«В какие-то моменты мелодия была радостной, в какие-то — душевной, а в какие-то – торжественной. Такой маленький инструмент вызывает такую палитру эмоций. Превосходный номер».

Многие отмечают: шоу было одновременно и красивым, и содержательным.

[Эмили Стоун, учитель английского языка]:

«Не ожидала, что буду не просто наслаждаться красотой, а ещё так много узнаю. Рекомендую всем посмотреть это шоу». [Лоренс Таннас, глава компании по созданию электроники]:

«Сегодня я получил большое удовольствие. Я счастлив». [Памела Брюер, эколог]:

«Для меня это уникальный опыт. В следующем году хочу снова прийти. Всё было удивительно». [Сьюзен Маккардл, логопед]:

«Представление дарит чудесные ощущения. Мир может научиться терпимости и доброте».

Теперь Shen Yun отправляется в город Сиэтл в штате Вашингтон.