Взрывы в христианских храмах в Египте: 44 погибших

По меньшей мере, 44 человека погибли в результате терактов в двух христианских храмах на севере Египта. Ответственность взяла запрещённая группировка «Исламское государство».

Два смертника с разницей в несколько часов подорвали себя в храмах городов Танта и Александрия. В то время там проходили торжественные службы по случаю вербного воскресенья, которое здесь называют пальмовым.

Одна из свидетельниц взрыва в Александрии рассказала, что смертник подорвал себя во время проверки при входе в храм.

[Амаль Бехейт, свидетельница]:

«Говорят, что всё произошло, когда его, как и всех остальных, обыскивали. У него что-то нашли. Когда его задерживали, он нажал на кнопку и себя подорвал. Погибли двое полицейских, пострадали все люди в помещении».

Свидетель в Танте рассказал, что взрыв произошёл около девяти утра, когда люди продолжали собираться в храме.

[Эмиль Эдвард Салиб, свидетель]:

«Шёл молебен, все сидели на своих местах, но не все скамейки были заняты. Я сидел впереди. Внезапно всё потемнело, я потерял сознание, кто-то столкнул меня с сиденья. Через несколько секунд я встал и увидел вокруг тела. Я забрался на скамейку и выбрался через боковую дверь. Затем услышал крики».

В воскресенье уже начали хоронить погибших.

[Тавфик Кобейш, священник из города Танта]:

«Поверьте мне, мы все чувствуем себя ужасно после произошедшего. Мы не ожидали, что люди, которые живут с нами в одной стране, которых мы любим и с которыми дружим, могут совершить такие вещи».

В Египте введён режим чрезвычайного положения. Он будет действовать три месяца. Кроме того, глава государства объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

Теракты в Египте произошли за неделю до православной Пасхи и незадолго до визита папы римского в страну. Он запланирован на конец апреля.

10 процентов 90-миллионного населения Египта — христиане. Это крупнейшая христианская община на Ближнем Востоке.