Командовать МКС будет женщина

[Роберт Шейн Кимбро, астронавт НАСА]:

«Я передаю командование Международной космической станцией Пегги Уитсон. Сейчас она установит ещё один рекорд. За последние несколько недель она уже делала это много раз, но теперь она первая женщина, которая дважды стала командиром МКС. Станция — в надежных руках».

На борту Международной космической станции сменился командир. Астронавт НАСА Роберт Шейн Кимбро передал управление американке Пегги Уитсон. Ранее она уже становилась первой женщиной, которой довелось руководить экспедицией МКС. Теперь у неё новый рекорд.

Космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко и американец Роберт Кимбро готовятся покинуть орбитальную станцию. Их экспедиция продлилась более 170 дней. За это время они провели множество научных экспериментов, а Кимбро несколько раз побывал в открытом космосе.

[Роберт Шейн Кимбро, астронавт НАСА]:

«Так замечательно быть частью чего-то большего, чем мы сами, даже большего, чем целая нация. Мы получили возможность работать над тем, что приносит пользу всему человечеству».

На МКС вместе с Пегги Уитсон останутся россиянин Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Для него это первый полёт в космос.

Планируется, что следующий долговременный экипаж отправится на МКС 20 апреля. В него войдут только два человека: космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин и американец Джек Фишер. Он полетит в космос впервые.