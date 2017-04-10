Группировка ЭТА выдала тайники с оружием

Тысячи человек вышли на акцию в городе Байонна. Они пришли поддержать разоружение, о котором объявила террористическая сепаратистская группировка ЭТА.

Байонна – это экономический центр французской части Страны басков. Здесь боевики передали данные о своих тайниках с оружием специальной Международной комиссии. Позже французские власти это подтвердили.

ЭТА – леворадикальная организация. Вооружённую борьбу за независимость Страны басков она вела с 1959 года. Регион расположен на севере Испании и юго-западе Франции.

[участник акции]:

«Сегодня для басков исторический день, и я пришёл это поддержать». [участница акции]:

«Новость о разоружении дарит надежду на спокойную жизнь. Наконец-то стороны решили сесть за стол переговоров и обсудить будущее заключённых, освободить тех, у кого плохо со здоровьем и кто находится в сотнях километров от своих семей». [Совёр Башо, мэр Арбера-Сийег]:

«Я пришёл поддержать мирный процесс и призвать французские и испанские власти принимать обдуманные решения».

Впрочем, испанское правительство с недоверием отнеслось к намерениям группировки. Оно сказало, что разоружения недостаточно, и что ЭТА должна полностью прекратить своё существование и извиниться перед семьями погибших.

[Хуан Игнасио Соидо, министр внутренних дел Испании]:

«Правительство Испании не изменит своей позиции. Террористы могут не надеяться на доброе отношение со стороны властей и тем более — на иммунитет от преследования за преступления. Фактически, ЭТА потерпела поражение. У неё нет будущего, а все её лидеры — в тюрьме».

Об окончании вооружённой борьбы ЭТА объявила в 2011 году. Однако власти продолжили преследование членов группировки. На счету ЭТА — более 850 жертв.