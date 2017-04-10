Лондонский Биг-Бен начали ремонтировать

[Адам Ватробский, главный архитектор]:
«Проект займёт три года, в него входят три основных вида работ: ремонт часов, реставрация здания, а также ремонт того, что можно назвать бытовыми удобствами».
Сначала рабочие установят строительные леса вокруг башни.
[Адам Ватробский, главный архитектор]:
«Мы начали размещать строительные вагончики. Затем будем возводить леса. На это уйдёт около полугода. Уже потом, когда начнутся работы, мы займёмся починкой часового механизма. Ведь часы идут 24 часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год и нуждаются в обслуживании».
Часы Биг-Бена идут почти без перерыва полтора века. Во время реставрации их остановят на несколько месяцев. И хотя башню закроют лесами, строители обещают: один из четырёх циферблатов будет виден постоянно. Во время ремонта не только укрепят кирпичную кладку здания, но и обновят черепицу. Через неё уже давно просачивается вода.
Последний раз масштабный ремонт часовой башни проводили в 80-х годах прошлого столетия. Десять лет назад специалисты почистили часовой механизм.
Часовая башня Вестминстерского дворца была возведена в 1859 году. Её высота вместе со шпилем — больше 96 метров.
С 2012 года строение носит официальное название Башня Елизаветы. Переименовали её в честь 60-летия правления британской королевы. А Биг-Беном изначально назывался самый большой из пяти колоколов башни. Весит он почти 14 тонн.