Лондонский Биг-Бен начали ремонтировать

[Адам Ватробский, главный архитектор]:

«Проект займёт три года, в него входят три основных вида работ: ремонт часов, реставрация здания, а также ремонт того, что можно назвать бытовыми удобствами».

Знаменитую лондонскую достопримечательность Башню Елизаветы, больше известную как Биг-Бен, начинают ремонтировать. Это будет одна из масштабнейших реставраций в истории башни. На неё потратят 42 миллиона долларов США.

Сначала рабочие установят строительные леса вокруг башни.

[Адам Ватробский, главный архитектор]:

«Мы начали размещать строительные вагончики. Затем будем возводить леса. На это уйдёт около полугода. Уже потом, когда начнутся работы, мы займёмся починкой часового механизма. Ведь часы идут 24 часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год и нуждаются в обслуживании».

Часы Биг-Бена идут почти без перерыва полтора века. Во время реставрации их остановят на несколько месяцев. И хотя башню закроют лесами, строители обещают: один из четырёх циферблатов будет виден постоянно. Во время ремонта не только укрепят кирпичную кладку здания, но и обновят черепицу. Через неё уже давно просачивается вода.

Последний раз масштабный ремонт часовой башни проводили в 80-х годах прошлого столетия. Десять лет назад специалисты почистили часовой механизм.

Часовая башня Вестминстерского дворца была возведена в 1859 году. Её высота вместе со шпилем — больше 96 метров.

С 2012 года строение носит официальное название Башня Елизаветы. Переименовали её в честь 60-летия правления британской королевы. А Биг-Беном изначально назывался самый большой из пяти колоколов башни. Весит он почти 14 тонн.