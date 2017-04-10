10 апреля 2017

В Мехико собак балуют специальным мороженым

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Мороженое для собак продают в одном из магазинчиков мексиканской столицы. Своего домашнего любимца можно побаловать, не опасаясь за его здоровье. Владелец заведения создал специальное лакомство, полезное для животных.

А собаки, похоже, рады немножко охладиться в компании собратьев.

[владелец собаки]:
«Они здесь общаются, и всем хорошо. Собака – это большая ответственность, мы должны заботиться о том, чтобы они были счастливы, чтобы общались. Нам всем от этого лучше».

[владелица собаки]:
«Я прихожу сюда, чтобы немножко побаловать его. Мне кажется, когда даёшь собакам каждый день сухари или собачий корм, это им надоедает. Им полезно попробовать что-то новенькое».

В отличие от традиционного лакомства из молока, это мороженое сделано из натуральных йогуртов и содержит лактобактерии. Оно не вызовет расстройства пищеварительной системы. У многих собак лактоза не усваивается.

Кстати, люди тоже могут попробовать.

[Маурисио Монтойя, владелец магазина]:
«Я задумал сделать мороженое, которое может съесть кто угодно, но главным образом оно предназначено для животных и помогает их пищеварению».

Своё лакомство Маурисио Монтойя называет heladog («эладог»), объединив испанское слово «мороженое» с английским – «собака».

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