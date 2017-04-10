В Венгрии протестуют против возможного закрытия Университета Сороса

Десятки тысячи венгров в воскресенье протестовали в центре Будапешта. Они опасаются, что закроют Центрально-Европейский университет, основанный в Венгрии американским миллиардером Джорджем Соросом.

Соответствующий законопроект 4 апреля утвердил венгерский парламент. Он требует от всех вузов в стране иметь кампус и предоставлять аналогичные учебные площади в стране происхождения.

Университет появился в 1991 году с целью развития открытого общества и демократии в Восточной и Центральной Европе. В настоящее время в нём учится около полутора тысяч студентов из 100 стран.

[Корнель Клопфштейн, организатор протеста]:

«Правительство хочет закрыть рот всем, у кого другое мнение, всех свободомыслящих людей и либералов. Власти считают, что этот университет – главный центр объединения таких людей, вот почему они хотят его закрыть». [протестующая]:

«Я протестую против их методов и отсутствия диалога, против многолетних попыток устранить демократические учреждения. Мы не хотим такого будущего себе и нашим детям».

Законопроект вызвал критику ведущих учёных по всему миру, а также правительств США и Евросоюза.

Согласно нему, университет должен будет прекратить приём студентов в следующем году, а своё существование завершить в 2021.

В настоящее время в вузе преподают такие дисциплины, как юриспруденция, математика, экология, политика и другие. Обучение проводят более 100 профессоров из 30 стран.

При этом большинство студентов получают финансовую поддержку из фонда университета.