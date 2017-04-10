10 апреля 2017

Фотовыставка подростков с инвалидностью: экспедиции на Кавказ и Байкал

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Это фотографии, сделанные девятью подростками с инвалидностью. Ребята привезли их из разных концов России: экспедиции в субтропический лес в окрестностях Сочи и — на ледяное озеро Байкал.

Один из участников проекта — 19-летний Денис. Он с двух лет страдает от менингита.

[Денис Мокин, участник проекта] :
«Много ходил, фотографировал. Это очень сложно. Но я не сдавался, шёл только вперед».

Зимняя экспедиция проходила на острове Ольхон. Ребят окружали ледяные торосы, пещеры, огромные сосульки. На Байкале к проекту также присоединился блогер Рома Жёлудь.

[Рома Жёлудь, блогер]:
«Было всё сложно. В какие-то моменты я один сидел в машине, потому что все остальные делали фотографии, а мне было страшно. Все эти события, которые произошли за неделю до нас. Машины уходили под лёд вместе с людьми».

Разрабатывал маршрут шеф-фотограф журнала National Geographic Андрей Каменев. В поездке в субтропические леса в окрестностях Сочи ребята также столкнулась с неожиданными трудностями.

[Андрей Каменев, шеф-фотограф National Geographic]:
«С первого дня шел дождь. Он лил несколько дней. Это было абсолютно мокро, грязно, учитывая, что это горные склоны, глубокие каньоны. Там не просто было спускаться. Плюс в плохую погоду достаточно сложно снимать: мокнут камеры, мокнет одежда…. Но тем не менее детям удалось передать атмосферу, которая была».

У многих фотографов – ДЦП. Из-за смещенного центра тяжести им сложно сохранять равновесие. Понять положение юных фотографов предлагают интерактивные инсталляции.

[посетительница выставки]:
«Это невозможно на самом деле. Это ощущение… Потому что фотоаппарат не фокусируется в принципе. Всё, что здесь представлено, очень помогает понять, что люди с таким заболеванием могут чувствовать. И это потрясающий подвиг».

Выставка проходит в Музее архитектуры имени Щусева.

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