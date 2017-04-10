Зрители о Shen Yun: «Больше всего нам понравилось… всё»

С 7 по 9 апреля коллектив Shen Yun дал несколько представлений в американском Сиэтле. Билеты полностью раскупили на все четыре шоу. Организаторам пришлось добавить пятый концерт.

Семья Зиглер ещё в прошлом году решила, что непременно посетит шоу. Наконец, ей это удалось.

[Эрик и Молли Зиглер, зрители]:

«Шоу прекрасно. Рад, что мы пришли». [Зоуи Зиглер, танцовщица]:

«Мне понравился танец «Жёлтое цветение». Интересно было, как они делали волны веерами. Чудесно». [Эрик и Молли Зиглер, зрители]:

«Мы всё обсуждали, какой танец нам понравился больше. Когда видели новый танец, говорили: «Больше всего нам понравился этот». А потом: «Нет, этот самый лучший». Нам очень понравился танец с зонтиками, танец с жёлтыми цветами, с платками, с чашами, монгольскими чашами. Оказалось, больше всего нам понравилось… всё. Просто несравненно. Превосходная точность, интересные сюжеты номеров, великолепные костюмы. Я всё говорила, как часто они переодеваются! Это такое мастерство. Каждый раз танцоры выходили на сцену в новых нарядах, и всё выглядело идеально».

Молли – профессиональный музыкант. Её впечатлил живой оркестр Shen Yun.

[Эрик и Молли Зиглер, зрители]:

«Я несколько раз наклонялась к мужу и говорила: «Это же живой оркестр». Я постоянно об этом забывала, потому что играл он превосходно. Без единой ошибки, прекрасный звук. Они хорошо поработали».

11 и 12 апреля шоу Shen Yun увидят в калифорнийском Сан-Луис-Обиспо.