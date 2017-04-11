Мигрантка открыла ресторан кубинской кухни в Мексике

[Лурдес де ла Торре, основательница ресторана]:

«Наши клиенты, наши земляки говорят, что мы занялись хорошим делом. Мы не знаем, что нас ждёт, и оказались здесь лишь потому, что так сложилась судьба. Мы направлялись в США, а теперь просто ждём ответа от американского правительства: «да» или «нет». А потом мы уже поймём, что делать дальше».

Кубинка Лурдес де ла Торре приехала в мексиканский приграничный город Нуэво-Ларедо в надежде перебраться в США. Изменения в миграционной политике вынуждают её пока оставаться в Мексике. Но сидеть сложа руки она не захотела и открыла ресторан кубинской кухни под названием «Эль Кубанито».

После отмены Бараком Обамой правила «сухих и мокрых ног» беженцы с Кубы лишились послаблений в миграционной политике. Теперь просить американское гражданство им приходится на общих правах. Кто-то, потеряв надежду, вернулся домой, а кто-то решил ждать. Среди них – повар Йорленис Наварро.

[Йорленис Наварро, повар]:

«Надеюсь, нам дадут визы, и мы сможем попасть туда и работать там. Пока граница для нас закрыта, поэтому мы работаем здесь, чтобы помочь семьям».

В ресторане обедают по 70-80 человек в день. Это и местные кубинские мигранты, и мексиканцы, и даже посетители из США. Некоторые гурманы приезжают специально из других городов.

[посетительница ресторана]:

«Я слышала, что открылся новый ресторан, но не знала — где. Пришлось поспрашивать у людей. Еда тут, и правда, замечательная».

Город Нуэво-Ларедо отделён от Техаса рекой Рио-Гранде. Здесь уже проживает несколько сотен кубинцев. Большинство из них прибыли в Мексику законно, поэтому депортация им не грозит.