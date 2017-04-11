11 апреля 2017

Лагерь мигрантов во Франции сгорел после потасовки

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Огонь уничтожил больше половины территории лагеря для мигрантов в коммуне Гранд-Сент на севере Франции. Здесь проживало от тысячи до полутора тысяч человек. В основном – курды.

По словам очевидцев, пожар начался после драки.

[Умар, курдский мигрант]:
«Вечером произошел большой конфликт между афганцами и курдами. Афганцы первыми напали на курдов с ножами, камнями и прочим».

Не менее шести человек получили ранения разной степени тяжести. Один из них попал под машину на трассе рядом с лагерем. В потасовку пришлось вмешаться вооруженной полиции. В итоге около 150 беженцев ополчились уже против стражей порядка.

Пожар вспыхнул позже вечером. Власти сообщают, что 165 обитателей лагеря уже разместили во временном убежище неподалёку.

Миграционный лагерь Гранд-Сент также известен как Линьер. Он находится на дороге между городами Дюнкерк и Кале. В последнее время сюда прибыло много беженцев из Афганистана.

На прошлой неделе мигранты из Гранд-Сент пытались заблокировать близлежащее шоссе в сторону пролива Ла-Манш. В ход шли стволы и сучья деревьев. Беженцы хотели остановить автомобили и добраться на них в Великобританию.

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