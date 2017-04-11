Профессора помогают расчищать университет Мосула от завалов

[Мохаммед Ахмед, сотрудник университета]:

«Сотрудники приходят в университет, прибираются и ремонтируют то, что в их силах. Вы видите: масштаб ущерба зданиям огромен. Мы сами не можем расчистить все эти завалы, нужна поддержка властей». [Атта Аллах Фахад Микхлеф, провессор]:

«Здесь идёт волонтёрская работа студентов и преподавателей. Многие вызвались помочь, чтобы восстановить то, что можно. Ущерб огромный, ужасающий. Но мы смогли привести в порядок классные комнаты и лаборатории, и теперь они готовы принять студентов».

Университет Мосула, один из крупнейших в Ираке, начали готовить к возобновлению занятий. В середине января его освободили от боевиков «Исламского государства» — группировки, запрещённой в России и многих других странах. Рабочие убирают завалы мусора. Им помогают преподаватели и студенты.

Хотя университет и освободили почти три месяца назад — доступ в него, в основном, был закрыт. Солдаты правительственной армии расчищали территорию от мин-ловушек, установленных исламистами. В некоторых зданиях разминирование продолжается, и попасть туда пока могут только военные.

Университет Мосула в прошлом году пострадал также от авиаудара. Его нанесли силы международной коалиции, подозревая, что в стенах учебного учреждения боевики разрабатывают химическое оружие.

Нормальная жизнь в восточном Мосуле понемногу восстанавливается – возвращаются местные жители, открываются магазины.

На западе города – обстановка иная. Там слышны выстрелы – боевики ИГИЛ ещё оказывают сопротивление иракским войскам.

В настоящее время бои идут за соборную мечеть ан-Нури. Исламисты превратили её в неприступную крепость.

Боевики ИГИЛ захватили Мосул около трёх лет назад. В марте прошлого года иракские военные начали операцию по освобождению города. Тысячи мирных жителей бежали из районов, оккупированных исламистами. Однако на западе Мосула всё ещё остаются десятки тысяч человек. Им угрожают артиллерийские и воздушные удары.

В битве за Мосул участвуют иракская армия, курдское ополчение, коалиция, состоящая из отрядов шиитов, езидов и христиан, а также Международная коалиция во главе с США.