Министры G7 собрались в Италии на встречу

Министры иностранных дел «Большой семёрки» собрались в итальянском городе Лукка. Обсуждают ряд международных вопросов: от ситуации в Сирии до ядерной программы КНДР.

Большое внимание уделяют противодействию терроризму. Это особенно актуально после терактов в Санкт-Петербурге и Стокгольме. Обговаривают также положение в Ливии и на Востоке Украины.

Кроме глав Министерств иностранных дел, на встречу прибыла и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Министр иностранных дел Германии призвал участников встречи сохранять единство в сирийском вопросе.

[Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Сирии]:

«Сейчас самое время обсуждать, как международное сообщество вместе с Россией, Ираном, Саудовской Аравией, Европой и США может добиться мира в Сирии и не допускать усугубления военного конфликта».

В городе с 90-тысячным населением усилена безопасность. Воздушное пространство закрыто для самолётов, дронов и других летательных аппаратов.

Одновременно со встречей состоялся протест. По улицам прошли тысячи активистов. Они обвинили представителей «Большой семёрки» в разжигании войн.

Эта встреча подготовит почву к саммиту лидеров стран «Большой семёрки». Она пройдёт на Сицилии в конце мая.