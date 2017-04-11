Amnesty International рассказала, где казнят больше всего людей

Китай снова возглавил рейтинг стран, где казнят больше всего заключённых. Об этом говорит ежегодный отчёт организации Amnesty International.

Правозащитники отмечают: в КНР приводят в исполнение больше смертных приговоров, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. При этом в онлайн-базу данных Верховного суда Китая вносят не все случаи. Некоторые, по данным Amnesty International, относят к категории «государственная тайна».

[Уильям Ни, представитель Amnesty International]:

«Больше всего беспокоит, что Китай каждый год продолжает выносить тысячи смертных приговоров и казнить тысячи человек, но мы не знаем точной цифры. Мы не знаем имён людей, не знаем, предоставили ли им адвоката».

Ранее власти Китая говорили, что сделали судебную систему более прозрачной. Но в Amnesty International утверждают: полученные данные полностью это опровергает.

В целом в 2016 больше всего людей казнили в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане.

[Джеймс Линч, представитель Amnesty International]:

«На эти пять стран приходится 90% всех казней в мире. То есть мы должны сфокусироваться на конкретных странах, которые по-прежнему используют это устаревшее и жестокое наказание».

При этом США впервые за десятилетие не попали в первую пятёрку. Страна казнила 20 заключённых. Это меньше всего с 1991 года.

В общей сложности за год в мире привели в исполнение 1032 смертных приговора. Это примерно на треть меньше, чем в 2015. В то же время приговорили к смерти рекордное число людей.