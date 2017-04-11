Туристы и слоны устроили водные бои в Таиланде

В эти дни остаться сухим в Таиланде не удастся почти никому. В стране начали готовиться к традиционному тайскому Новому году. Праздник называют Сонгкран и отмечают с 13 по 15 апреля. Главная его традиция – обливание водой.

Водные бои уже начались. В древнем городе Аюттхая прохожих обливают слоны и их наездники – махауты.

[Лианн Уолейс, туристка из Великобритании]:

«Пыталась облить махаутов. Самое главное — попытаться подбежать сзади, тогда получится». [Дэвид Грей, турист из Великобритании]:

«Невероятно, удивительно. Выходишь, садишься в тук-тук, и тут начинаются водные бои со слонами, все смеются, звучит музыка. Приезжайте в Аюттхаю».

Сонгкран обычно называют самой большой водной битвой в мире. В дни праздника в обливаниях участвуют все. При этом, когда вас обольют, обижаться не принято.

Тайцы верят: вода смывает всё плохое и помогает привлечь удачу.

На новый год собирается вся семья. В это время тайцы посещают могилы предков и подносят блюда буддийским священнослужителям.