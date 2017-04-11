Туристы и слоны устроили водные бои в Таиланде

Водные бои уже начались. В древнем городе Аюттхая прохожих обливают слоны и их наездники – махауты.
[Лианн Уолейс, туристка из Великобритании]:
«Пыталась облить махаутов. Самое главное — попытаться подбежать сзади, тогда получится».
[Дэвид Грей, турист из Великобритании]:
«Невероятно, удивительно. Выходишь, садишься в тук-тук, и тут начинаются водные бои со слонами, все смеются, звучит музыка. Приезжайте в Аюттхаю».
Сонгкран обычно называют самой большой водной битвой в мире. В дни праздника в обливаниях участвуют все. При этом, когда вас обольют, обижаться не принято.
Тайцы верят: вода смывает всё плохое и помогает привлечь удачу.
На новый год собирается вся семья. В это время тайцы посещают могилы предков и подносят блюда буддийским священнослужителям.