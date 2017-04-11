11 апреля 2017

Ford представил первый гибридный автомобиль для полиции

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Полицейские автомобили в США теперь тоже смогут быть экологичными. Компания Ford представила в Лос-Анджелесе версию седана Fusion Hybrid, усовершенствованную для правоохранительных органов.

[Кевин Косвик, представитель компании Ford]:
«Мы рады представить полицейский гибридный автомобиль, который поможет экономить тысячи долларов на топливе и в то же время – защищать окружающую среду».

Автомобиль оборудован литий-ионным аккумулятором и двухлитровым бензиновым двигателем. Разогнаться до 90 километров в час он способен менее чем за шесть секунд. Кроме того, полицейская машина получила усиленную подвеску и специальную резину. Пока автомобиль едет на скорости до 96 километров в час, работает электрическая силовая установка. При необходимости компьютер подключает бензиновый двигатель.

[Чарли Бек, представитель полиции Лос-Анджелеса]:
«Никто не знает, что будет дальше, но надеюсь, этот автомобиль станет следующей культовой полицейской машиной».

Первые автомобили Fusion Hybrid полиция намерена закупить уже в этом году. Они придут на смену модели Ford Taurus.

Первое поколение автомобилей Ford Fusion Hybrid поступило в продажу в США в 2009 году. Второе поколение появилось в американских автосалонах в октябре 2012-го.

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