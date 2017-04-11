11 апреля 2017

Зрительница в Сиэтле: «Shen Yun – уникальное шоу!»

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9 апреля прошёл последний концерт Shen Yun в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон.

В зале Marion Oliver McCaw не было свободных мест.

[Беттина Кери, предпринимательница]:
«Это уникальный концерт. Его смысл в том, что мы все приходим в этот мир с благой целью, и, когда делаем что-то великое — за это воздаётся добром. У нас обязательно всё получается».

[Пэтти Дьюрас, зрительница]:
«В центре экрана показали человека в белом, это был образ Творца. Он даровал Земле танец, с Небес спустились танцоры. Было так красиво. Они хорошо показали стремление человека к духовному, поиск цели в жизни. Меня это очень вдохновило».

[Бонни Мэнделл-Райс, писатель]:
«Это представление — о миролюбии и надежде, как они сами сказали — об истине, доброте и терпении. Спасибо им, миру это нужно».

[Беттина Кери, предпринимательница]:
«Приходите в следующем году, не пропустите!»

Теперь Shen Yun отправляется в калифорнийский город Сан-Луис-Обиспо.

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