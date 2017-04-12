12 апреля 2017

Кожаные сумки – гордость испанских умельцев

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Испанский городок Убрике с XVIII века гордится своими изделиями из кожи. Местные мастера шьют сумочки и клатчи для модниц всего мира. В Убрике работает около ста семейных предприятий. Так в чём же секрет их успеха?

[Алехандро Олива, совладелец компании El Potro]:
«С детства меня учили быть внимательным к любым деталям: хорошо шить, накрепко склеивать, как следует разглаживать и беречь кожу. Благодаря этому изделие получается качественным».

Мастерские Убрике смогли пережить экономический кризис, несмотря на конкуренцию со стороны дешёвой продукции. В последние годы многие компании отказываются от закупок в Китае и возвращаются к испанским поставщикам.

[Хулиан Искьердо, сотрудник Института внешней торговли]:
«В настоящее время Убрике снова стал производственным центром. Невозможно перечислить все люксовые бренды, которые заказывают продукцию в Убрике — проще сказать, кто этого не делает».

Испанцы уверены: причины тут две.

[Хосе Давид Ромеро, совладелец компании Piel Fort]:
«Во-первых, клиенты ведущих брендов не смотрят на цену. Они хотят покупать хорошо сделанные вещи. Во-вторых, женская сумочка – это великолепный роскошный аксессуар. Мода стала демократичной: вещи могут быть и дорогими, и дешёвыми, но сумочка – по-прежнему символ роскоши».

В Убрике хорошо налажено не только производство сумок, но и обучение их пошиву.

[Хуан Энрике Гутьеррес, директор школы профессионального обучения]:
«Руководители компаний решили создать школу профессионального обучения. Такого раньше не было. Рабочие получали знания в мастерских и на заводах».

Сумочки, сделанные в Убрике, считаются лучшими в Испании. По данным Института внешней торговли, объёмы экспорта кожаных изделий из провинции Кадис с 2009 по 2015 год увеличились в три раза. Местные компании надеются привлечь ещё больше покупателей.

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