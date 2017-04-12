12 апреля 2017

У автобуса ФК «Боруссия» прогремело три взрыва

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Полиция обследует место трёх взрывов в немецком Дортмунде. Они прогремели рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия». Вся команда была внутри. Футболисты только выехали из отеля и направлялись к стадиону. На поле их ждала команда «Монако».

Матч одной четвёртой финала Лиги чемпионов пришлось отменить. 26-летний защитник сборной Марк Бартра получил лёгкие ранения руки.

Полиция говорит: неизвестные заложили бомбы в траве у обочины дороги. Их мотивы пока неясны.

[Грегор Ланге, глава полиции Дортмунда]:
«Пока непонятно, кто стоит за нападением. Мы должны проанализировать каждую версию, поэтому задействовали все подразделения. Мы готовили их к возможным чрезвычайным ситуациям. Все действуют по плану».

В полиции также говорят, что недалеко от места взрывов нашли письмо. Его сейчас изучают.

Взрывами в автобусе выбило несколько окон. В больнице сказали, что из руки защитника извлекли много осколков.

Новость потрясла футбольное сообщество Европы.

[Диего Симеоне, тренер «Атлетико»]:
«Мне нечего сказать. Не могу подобрать слов. Я просто расстроен».

Болельщики уже ждали на стадионе, когда прогремели взрывы. Матч перенесли на среду 12 апреля.

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