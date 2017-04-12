У автобуса ФК «Боруссия» прогремело три взрыва

Матч одной четвёртой финала Лиги чемпионов пришлось отменить. 26-летний защитник сборной Марк Бартра получил лёгкие ранения руки.
Полиция говорит: неизвестные заложили бомбы в траве у обочины дороги. Их мотивы пока неясны.
[Грегор Ланге, глава полиции Дортмунда]:
«Пока непонятно, кто стоит за нападением. Мы должны проанализировать каждую версию, поэтому задействовали все подразделения. Мы готовили их к возможным чрезвычайным ситуациям. Все действуют по плану».
В полиции также говорят, что недалеко от места взрывов нашли письмо. Его сейчас изучают.
Взрывами в автобусе выбило несколько окон. В больнице сказали, что из руки защитника извлекли много осколков.
Новость потрясла футбольное сообщество Европы.
[Диего Симеоне, тренер «Атлетико»]:
«Мне нечего сказать. Не могу подобрать слов. Я просто расстроен».
Болельщики уже ждали на стадионе, когда прогремели взрывы. Матч перенесли на среду 12 апреля.