В Египте объявили чрезвычайное положение на три месяца

[Ахмед Хуссейн аль-Хашаб, парламентарий]:

«Мы поддерживаем и одобряем это решение. Оно не повредит ни одному законопослушному гражданину. Это меры против терроризма и террористических групп здесь и на Синайском полуострове». [Мохамед Мостафа Селим, парламентарий]:

«Это будет содействовать операциям по обеспечению безопасности. Раньше ситуация в стране была лучше. Это касается не только терроризма, но и воровства. С тех пор как нарушители узнали, что чрезвычайное положение отменили, — преступность возросла. Новые меры помогут бороться с терроризмом и улучшить внутреннюю безопасность».

В Египте на три месяца вводят чрезвычайное положение. Парламент страны одобрил решение президента, которое тот принял после двух терактов в христианских храмах. Погибли, по меньшей мере 45 человек, более 100 пострадали.

Террористические атаки 9 апреля два смертника совершили с разницей в несколько часов. Они подорвали себя в храмах городов Танта и Александрия. В это время верующие пришли на праздничную службу по случаю Вербного воскресенья, которое в Египте называют Пальмовым. Ответственность за атаки взяла на себя запрещённая в России группировка «Исламское государство».

В понедельник президент объявил чрезвычайное положение в стране, а кабинет министров выпустил соответствующее постановление. Однако его должен был одобрить и парламент, иначе решение главы государства потеряло бы силу.

Между тем, некоторые египтяне опасаются, что режим ЧП ввели не для обеспечения безопасности, а для подавления свободы слова и преследования правозащитников.