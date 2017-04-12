Деревни переселяют, чтобы спасти горного волка

Горы национального парка Сымен в Эфиопии возвышаются на 3600 метров над уровнем моря. Здесь обитают горные волки – вымирающий вид хищников. Когда-то они бродили по склонам тысячами. Но в последние десятилетия их территории захватывают посёлки. Горных волков в дикой природе Эфиопии осталось не более 500.

Эти животные похожи и на волка, и на лису, и на шакала. Их всё меньше не только из-за потери мест обитания. Горные волки гибнут от бешенства, чумы и засухи.

[Гетачу Ассефам, координатор программы сохранения горного волка]:

«Они на грани исчезновения. Их количество нужно значительно увеличить».

Но всё же больше всего ущерба приносит человек. Деревни начали появляться даже в заповедных зонах парка. Его в 1996 году ЮНЕСКО внесло в список мест, которые находятся под угрозой.

На охраняемых территориях создают посевные поля, держат скот, строят дома.

Ситуация стала настолько критичной, что людей решили переселять.

[Мару Биадгелегн, смотритель парка Сымен]:

«Мы пытаемся сократить число людей, которые живут в заповедной зоне парка. Так, нам удалось успешно переселить всех жителей деревни Гичи. Они все переехали добровольно».

В деревне жило 418 семей. Переселять их начали два года назад. Все люди уехали в ближайший город. И всем предоставили финансовую компенсацию. Местные власти говорят, что уже потратили на это более семи миллионов долларов.

Впрочем, как сообщается, многих фермеров не устраивает размер выплат. Они якобы также жалуются, что на новых местах им выделяют недостаточно земли.

Это встреча с жителями одной из деревень национального парка. Им предлагают переехать, но люди отказываются.

[фермер]:

«Фермеры всегда следили, чтобы скот не вредил парку. Мы хотим жить лучше, хотим, чтобы наши дети ходили в школы. Но проблема в том, что земли нам предлагают слишком мало».

По информации эфиопских властей, в парке остаётся 38 деревень. В них проживает около трёх тысяч человек. И теперь судьба горного волка зависит от того, удастся ли переселить людей за территорию заповедника.