Австриец пересечёт Кубу на велосипеде за 55 часов

Австрийский велосипедист Якоб Цурль без устали колесит по узким улочкам Гаваны. Привыкает к жаре и влажности. В этих условиях ему вскоре предстоит устанавливать мировой рекорд.

Спортсмен хочет пересечь Кубу на велосипеде менее чем за 55 часов. Двигаться будет без остановок.

[Якоб Цурль, велосипедист]:

«Конечно, нужны тренировки на велосипеде. Я также хожу в тренажёрный зал – надо укрепить пресс и спину, потому что придётся провести много времени в седле велосипеда. И ещё я покупаю побольше спреев от насекомых, чтобы не покусали».

Запасается репеллентами австриец не случайно. Два года назад он также планировал установить мировой рекорд на Кубе. Однако в пути его укусил комар, и спортсмен заболел лихорадкой денге.

Теперь Якоб старается продумать всё до мелочей. Ещё одна сложность – местные дороги. Они оставляют желать лучшего.

[Якоб Цурль, велосипедист]:

«Если я хоть раз проколю шину — я могу упасть, и это будет конец проекту. Поэтому нужно быть очень внимательным, особенно ночью».

Якоб Цурль отправится в путь 19 апреля от залива Гуантанамо. Ему предстоит преодолеть 1400 километров до провинции Пинар-дель-Рио.

На счету спортсмена уже есть один рекорд. В 2014 году он стал первым велосипедистом, который пересёк Гималаи без остановок. Этот маршрут считается самым опасным в мире.