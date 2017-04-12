Японская бабушка – популярный диджей в Токио

Раз в месяц 82-летняя Сумико Ивамуро меняет кухню ресторана на танцплощадку. В этом токийском клубе её знают как диджея Sumirock. Такую двойную жизнь японская бабушка ведёт уже несколько лет.

Надев кепку и тёмные очки, Сумико самозабвенно развлекает публику. За диджейским пультом чувствует себя как рыба в воде.

[Сумико Ивамуро, диджей]:

«В основном, включаю техно, но одно и то же — это скучно, поэтому добавляю джаз, французский шансон, а сегодня – немного классики».

Sumirock – самый пожилой диджей в Азии. Её дискотеки очень популярны.

[посетитель дискотеки]:

«У неё есть энергетика, которую не ограничивает возраст. Она не уступает ни одному молодому человеку здесь. Она, и правда, классная».

А для японской бабушки главное – порадовать публику.

[Сумико Ивамуро, диджей]:

«Я просто хочу правильно подобрать ритм и музыку, и самая лучшая награда – когда молодёжи нравится под это танцевать».

Музыкой в стиле техно Сумико увлеклась, когда ей было за 70. До этого большую часть жизни проработала поваром в семейном ресторане. Необычное хобби родню бабушки не смущает.

[Масаси Ивамуро, брат Сумико Ивамуро]:«Я в музыке не очень понимаю, поэтому мы просто не мешаем ей делать то, чего ей хочется».

Японская бабушка вновь доказала: никогда не поздно осуществить мечту. Правда, теперь у неё появилась ещё одна – встать за диджейский пульт на сцене нью-йоркского клуба.