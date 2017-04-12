Японская бабушка – популярный диджей в Токио

Надев кепку и тёмные очки, Сумико самозабвенно развлекает публику. За диджейским пультом чувствует себя как рыба в воде.
[Сумико Ивамуро, диджей]:
«В основном, включаю техно, но одно и то же — это скучно, поэтому добавляю джаз, французский шансон, а сегодня – немного классики».
Sumirock – самый пожилой диджей в Азии. Её дискотеки очень популярны.
[посетитель дискотеки]:
«У неё есть энергетика, которую не ограничивает возраст. Она не уступает ни одному молодому человеку здесь. Она, и правда, классная».
А для японской бабушки главное – порадовать публику.
[Сумико Ивамуро, диджей]:
«Я просто хочу правильно подобрать ритм и музыку, и самая лучшая награда – когда молодёжи нравится под это танцевать».
Музыкой в стиле техно Сумико увлеклась, когда ей было за 70. До этого большую часть жизни проработала поваром в семейном ресторане. Необычное хобби родню бабушки не смущает.[Масаси Ивамуро, брат Сумико Ивамуро]:
«Я в музыке не очень понимаю, поэтому мы просто не мешаем ей делать то, чего ей хочется».
Японская бабушка вновь доказала: никогда не поздно осуществить мечту. Правда, теперь у неё появилась ещё одна – встать за диджейский пульт на сцене нью-йоркского клуба.