12 апреля 2017

Короткие свадебные платья – тренд сезона

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На подиуме выставки весенней свадебной моды в Лондоне видно, что платья стали короче. Модели демонстрируют тренды сезона. Теперь в моде дизайн 50-х. Длина платья – идеальная, чтобы выглядеть женственно и при этом свободно танцевать.

[Вики Джексон, креативный директор показов]:
«Мы всё больше привыкаем к невестам в коротких платьях. Раньше никто бы не надел короткое, но сейчас невесты смелее. Коротких платьев предлагают всё больше».

Владелица лондонского магазина свадебной одежды говорит: невесту в таком платье запомнят надолго.

[Сьюзен Доуэлл, владелица магазина свадебных платьев]:
«Можно побывать на свадьбе и сразу забыть, в каком платье была невеста, потому что длинные наряды — у всех. А короткое платье никто не забудет. Особенно если невеста будет танцевать. Это всех поразит».

А это платья класса люкс. Владелица салона рассказывает, чего же ожидают от свадебных нарядов в этом сезоне.

[Фиона Литтл, владелица магазина свадебных платьев]:
«Многие девушки ищут платья, украшенные камнями, уникальные наряды. Хотят как-то выделиться. Кружева отходят на второй план. Они были в тренде очень долго. Теперь актуален атлас, что-то простое и незамысловатое. Но девушки также хотят добавить блеска, чтобы всех поразить».

Впрочем, поразить на свадьбе предлагают не только платьем, но и, например, напитками. Этот джин напоминает волшебное зелье. Источает магическое свечение и это игристое вино.

[Нейл Джонс, владелец магазина спиртных напитков]:
«В бутылках всего лишь оксид железа. Это мелкие частицы, такие есть везде, даже в воде. Нужно перевернуть бутылку и немного встряхнуть. Оседать он будет 6-8 часов».

[посетительница выставки]:
«Очень мило, вкусно. Мне нравится, что он сверкает».

Ещё один необычный экспонат – автомобиль с баром внутри.

Но самая важная задача выставки – позволить невестам примерить платья и понять, в каком образе они хотят быть в день свадьбы.

[посетительница выставки]:
«Все будут смотреть на меня. Хочу выглядеть как принцесса. Кто же этого не хочет?»

Свадебную моду представили в выставочном центре ExCeL London.

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