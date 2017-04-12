Ситуация на Корейском полуострове накаляется

Обстановка на Корейском полуострове накаляется. В КНДР полным ходом идёт подготовка к грандиозному военному параду по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена – основателя КНДР. Пхеньян грозит провести ядерное испытание или запустить баллистическую ракету. Он это делает каждый раз до или после самых важных дат.

Власти Южной Кореи говорят, что этого ожидали.

[Ли Док Хэн, спикер Министерства объединения Южной Кореи]:

«В прошлом, в апреле, особенно в период совместных военных учений Южной Кореи и США, Северная Корея угрожала и делала неуместные заявления. Поэтому нельзя сказать, что мы этого не ожидали».

А новая администрация Белого дома распорядилась направить в регион корабли американского флота во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Ранее на своей странице в Twitter Дональд Трамп написал: «Северная Корея ищет неприятностей. Будет отлично, если Китай поможет. Если нет — мы решим проблему без них».

На улицах Сеула одни опасаются, что начнётся война, другие, наоборот, в это не верят.

[житель Сеула]:

«США проявили свой воинственный настрой во время удара по Сирии. Они не просто говорят — американский авианосец направил оружие на Корейский полуостров. Вероятность войны высока, вероятность того, что уничтожат атомные объекты КНДР или Ким Чен Ына – тоже. Южной Корее тоже стоит подготовиться». [жительница Сеула]:

«Вряд ли начнётся война. Они только говорят о ней. Более того, Северную Корею сейчас никто не поддерживает. Не думаю, что она сама может начать войну».

Эскадра американского флота находилась возле Сингапура по пути в Австралию. Однако ей отдали приказ сменить маршрут. На борту авианосца около 80 боевых самолётов. Водоизмещение судна – 100 тысяч тонн.

Несмотря на все решения ООН и санкции, Северная Корея продолжает проводить ядерные испытания и периодически проводит запуски. Она обещает разработать баллистическую ракету, которая сможет доставить ядерную боеголовку на территорию США.

Парад в Северной Корее состоится 15 апреля.